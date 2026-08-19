El fabricante de robots Unitree se dispara un 460% al cierre de su primera sesión en el 'Nasdaq chino'

Archivo - Imagen del B2-W en movimiento transportando a una persona - UNITREE ROBOTICS - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía china Unitree Robotics, uno de los mayores fabricantes mundiales de robots humanoides, ha despedido su primera sesión en la Bolsa de Shanghái con una revalorización de sus acciones del 460,3%, tras cerrar en los 845 yuanes (108 euros), frente a los 150,8 yuanes (19,3 euros) fijados en su oferta inicial.

Unitree debutó en el mercado STAR, conocido popularmente como el 'Nasdaq chino', marcando un primer precio para sus acciones de 1.100 yuanes (141 euros), con una subida del 629% en relación al precio de la oferta.

El fabricante chino de robots ha levantado 6.099 millones de yuanes (781 millones de euros) con la venta de 40,44 millones de títulos de la empresa durante su oferta, alrededor del 10% del capital social de Unitree.

En una primera fase, las acciones en poder de los accionistas originales estarán sujetas a un período de bloqueo de 36 meses o, como mínimo, de 12 meses.

Fundada en 2016 con la denominación oficial de Yushu Technology, la compañía tecnológica china indica en el folleto de su salida a bolsa que en 2025 logró un beneficio neto atribuido de 278 millones yuanes (36 millones de euros), mientras que los ingresos operativos sumaron 1.699 millones de yuanes (218 millones de euros).

Asimismo, entre 2023 y 2025, Unitree vendió 33.294 robots cuadrúpedos y 5.632 robots humanoides.

A finales de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)incorporó a su 'lista negra' a los dispositivos robóticos avanzados, definidos como robots móviles, tales como humanoides y cuadrúpedos, de fabricación extranjera al considerar que representan "riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".

La Lista Cubierta de la FCC es una lista de equipos y servicios de comunicaciones que se considera que representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los EEUU o para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Los equipos incluidos en el listado tienen prohibido obtener la autorización de la FCC y tienen prohibido recibir nuevas autorizaciones, lo que impide que nuevos dispositivos ingresen al mercado estadounidense.

Según la legislación estadounidense, la Comisión solo puede actualizar su 'lista negra' por indicación de las autoridades de seguridad nacional.