FAC-USO exige una respuesta inmediata del Gobierno tras la sentencia del TJUE sobre el abuso de temporalidad

Archivo - FAC-USO exige una respuesta tras la sentencia del TJUE frente al abuso de temporalidad en el empleo público. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato FAC-USO ha exigido una "respuesta inmediata" del Gobierno tras la nueva sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad en el empleo público en España, según ha informado el sindicato este martes en un comunicado.

El TJUE ha concluido que las medidas previstas en España para sancionar la "utilización abusiva de contratos" de duración determinada en el sector público "no resultan conformes" con el Derecho de la Unión Europea.

El tribunal europeo ha respondido a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en un litigio relativo a personal laboral temporal de la Comunidad de Madrid, y ha examinado si las respuestas que viene ofreciendo el ordenamiento español frente al abuso son "realmente medidas efectivas".

Por su parte, FAC-USO ha subrayado que esta nueva sentencia "da un paso más" y ofrece una concreción "mucho más contundente sobre las insuficiencias" del sistema español.

NI INDEFINIDO FIJO, NI INDEMNIZACIÓN

Según FAC-USO, el TJUE ha declarado que "ninguna de las tres respuestas concretas" que se estaban utilizando en España "basta por sí sola si no elimina de manera real" las consecuencias del "abuso".

Por eso, en primer lugar, el TJUE ha rechazado que la conversión en indefinido no fijo pueda considerarse "una sanción adecuada" cuando sigue manteniendo una relación de naturaleza temporal, de acuerdo con el análisis del sindicato.

En segundo lugar, ha cuestionado, según FAC-USO, que una indemnización predeterminada y limitada pueda ser suficiente si no repara "íntegramente el perjuicio ni disuade a la Administración".

Y en último lugar, el tribunal ha negado también que los procesos de estabilización sean, por sí mismos, una "respuesta válida" cuando no garantizan una "solución individual efectiva" para quien ha sufrido el "abuso".

Ante la nueva sentencia, el secretario general de FAC-USO, Javier Toro, ha resaltado que la novedad "más importante" es que "Luxemburgo ya no se limita a lanzar advertencias generales, sino que desmonta una a una las soluciones con las que, en España, se ha intentado maquillar el abuso".

En este contexto, FAC-USO ha valorado que el Tribunal Supremo "ya no puede refugiarse en soluciones automáticas insuficientes". "España tiene que acabar de una vez con el abuso de temporalidad en el empleo público y dar una respuesta justa a quienes llevan años sosteniendo los servicios públicos desde la precariedad", ha concluido Javier Toro.