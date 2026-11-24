Archivo - Personas paseando por una calle comercial de Sevilla- Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas se disparó un 11,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,5 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde septiembre de 2022, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, las ventas de las empresas encadenan siete meses consecutivos de ascensos.

El repunte de la facturación de las empresas en septiembre fue consecuencia de la subida interanual de las ventas en todos los sectores, pero especialmente en el suministro de energía eléctrica y agua (+42,2%). Por su parte, las ventas crecieron un 11,7% en la industria, un 10,8% en el comercio y un 4,6% en los servicios.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas avanzó un 10,6% interanual en septiembre, frente al incremento del 8,1% del mes previo, y ya encadena 25 meses consecutivos de aumentos.

Dentro de la serie corregida, las ventas también subieron en todos los sectores, con mayor énfasis en el suministro de energía y agua (+43,1%) y en la industria (+9,9%). En el comercio crecieron un 9,4%, mientras que en los servicios avanzaron un 4%.

LAS VENTAS SUBEN UN 2,6% EN EL MES

En valores mensuales (septiembre sobre agosto), la facturación empresarial subió un 2,6% en la serie desestacionalizada, su mayor alza mensual desde el pasado mes de marzo.

Los cuatro sectores analizados presentaron tasas mensuales positivas. Los mayores aumentos se dieron en el comercio (+3,2%) y en el suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos (+2,1%).