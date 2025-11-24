La facturación de las empresas se dispara un 6,5% en septiembre y suma cinco meses de ascensos

Archivo - Varias personas caminando por la calle tras comprar en tiendas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 6,5% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado, tasa casi cinco puntos superior a la de agosto y la más elevada desde el pasado mes de marzo, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de septiembre, las ventas de las empresas encadenan cinco meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1%), junio (+6%), julio (+4,9%) y agosto (+1,7%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 3,7% interanual en septiembre, cifra ocho décimas inferior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan 13 meses consecutivos de alzas.

En valores mensuales (septiembre sobre agosto), la facturación empresarial subió un 0,8% en la serie desestacionalizada tras dos meses consecutivos de retrocesos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))