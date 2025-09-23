La facturación de las empresas sube un 4,7% en julio y suma tres meses de ascensos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 4,7% en julio en relación al mismo mes del año pasado, tasa 1,4 puntos inferior a la de junio, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de julio, las ventas de las empresas encadenan tres meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1,1%) y junio (+6,1%).

La subida de la facturación de las empresas en julio fue consecuencia del aumento de las ventas en todos los sectores, especialmente en el suministro de energía eléctrica (+20,9%), el comercio (+5,2%) y los servicios (+3,9%). En la industria, la facturación avanzó un 1,9% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 4,1% interanual, cifra que un punto inferior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan once meses consecutivos de alzas.

Dentro de la serie corregida, las ventas subieron también en todos los sectores, destacando los incrementos del suministro de energía eléctrica y agua (+20,8%) y el comercio (+5,1%), seguidos de los servicios (+3,7%) y la industria (+1,3%).

En los siete primeros meses de 2025, la cifra de negocios de las empresas registró una subida media del 4% en relación al mismo periodo de 2024, con las empresas de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+18,7%).

DESCENSO MENSUAL DE LAS VENTAS

En valores mensuales (julio sobre junio), la facturación empresarial bajó un 0,5% en la serie desestacionalizada, frente al avance del 1,5% experimentado el mes anterior y al incremento del 0,5% de julio de 2024.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, sólo el suministro de agua y energía presentó una tasa positiva, con un repunte mensual del 5,1%. El mayor retroceso, por contra, lo registró la industria, que recortó su facturación mensual un 1%.