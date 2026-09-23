La facturación de las empresas sube un 4,8% en julio y encadena cinco meses de ascensos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cuatro puntos inferior a la de junio, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de julio, las ventas de las empresas encadenan cinco meses consecutivos de ascensos, aunque el de julio ha sido el menor incremento de ese periodo.

El repunte de la facturación de las empresas en julio fue consecuencia de la subida interanual de las ventas en todos los sectores, pero especialmente en el suministro de energía eléctrica y agua (+9%). Por su parte, las ventas crecieron un 4,8% en el comercio, un 4,7% en los servicios y un 4,1% en la industria.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas avanzó un 5% interanual en julio, frente al incremento del 5,9% del mes previo, y ya encadena 23 meses consecutivos de aumentos.

Dentro de la serie corregida, las ventas también subieron en todos los sectores, con mayor énfasis en el suministro de energía y agua (+7,4%) y en el comercio (+5,2%). En los servicios crecieron un 4,8%, mientras que en la industria avanzaron un 4,2%.

En los siete primeros meses del año, la facturación de las empresas subió una media del 4,8% respecto al mismo periodo de 2025.

CAÍDA MENSUAL DE LA FACTURACIÓN

En valores mensuales (julio sobre junio), la facturación empresarial bajó un 0,7% en la serie desestacionalizada, en contraste con el aumento del 0,1% del mes anterior.

Se trata de la mayor caída mensual de las ventas de las empresas desde agosto de 2025.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, sólo el suministro de energía eléctrica y agua presentó una tasa mensual positiva, del 5,4%.

Por contra, la industria registró el mayor descenso, con una caída mensual del 1,5%.