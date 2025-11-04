Faes Farma gana 73,6 millones hasta septiembre, un 7,9% menos, y eleva sus ventas un 15,5%

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Faes Farma registró en los primeros nueve meses del año un beneficio neto atribuido de 73,6 millones de euros, lo que supone un 7,9% menos respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de negocio de la farmacéutica registró un incremento del 15,5%, hasta situarse en 454 millones de euros, cifra que se sitúa por encima de las guías previstas, gracias al buen comportamiento registrado en todas las áreas de negocio.

En concreto, el auge de las ventas se vio impulsado por las tres moléculas principales de Farma (bilastina, calcifediol y mesalazina), el negocio internacional, y la incorporación en junio de la compañía portuguesa Laboratorios Edol Productos Farmacêuticos y en septiembre, de la farmacéutica italiana Sifi.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Faes Farma alcanzó los 106,5 millones hasta septiembre, un 2,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El anuncio de estos resultados coincide, además, con los primeros seis meses del nuevo Plan Estratégico 2025-2030 de la empresa, que tiene como objetivo alcanzar los 1.000 millones de euros de ingresos y un Ebitda de 240 millones de euros.