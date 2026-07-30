Faes Farma gana un 8,7% más en el primer semestre, hasta los 56,9 millones, tras ingresar un 27,3% más

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Faes Farma registró un beneficio neto atribuido de 56,9 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 8,7% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo obtuvo unos ingresos totales de 391,5 millones, cifra un 27,3% superior a los primeros seis meses de 2025, respondiendo "tanto a la contribución del nuevo perímetro de consolidación como al sólido crecimiento del resto de negocios del grupo, consolidando una evolución positiva y diversificada de la base de negocio", ha subrayado la firma.

En el negocio de Farma Iberia, los ingresos alcanzaron los 132,1 millones de euros (+14%), impulsados principalmente por el desempeño de los productos de prescripción --visita médica--, además de la buena marcha de Laboratorio Edol en Portugal, que ingresó más de 17 millones.

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