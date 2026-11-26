El presidente de la Fundación Cede, Isidro Fainé, durante la apertura del congreso.- EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Isidro Fainé, deja el cargo y será relevado por el actual vicepresidente de la fundación CEDE, Ramón Adell.

Lo ha anunciado este jueves el propio Fainé, actual presidente de Fundación la Caixa, en el acto de apertura del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.

Fainé, que pasa a ser designado presidente fundador con rango de Patrón Vitalicio, ha explicado que no es una decisión "improvisada" sino que la ha tomado pensando en la fortaleza y en capacidad para renovarse de la fundación.

Ha asegurado que su compromiso con la entidad se mantiene intacto: "Cambiarán mis funciones y mi responsabilidad, pero no mi voluntad de contribuir al éxito de este gran proyecto", ha asegurado.

Sobre Adell, que ha explicado que estará acompañado por el actual secretario general, Pau Herrera, Fainé ha valorado que conoce a fondo la organización y el tejido empresarial español y ha mostrado su confianza en que la gobernanza de CEDE "quedará en muy buenas manos".

"CAMBIOS PROFUNDOS"

Ha apuntado que el mundo afronta "cambios profundos", ante los cuales ha defendido la necesidad de contar con directivos eficaces y responsables en las empresas y capaces de dirigir con visión de futuro y responsabilidad, formar equipos y anticipar los cambios.

Fainé participó en la fundación de la entidad hace 30 años y ha asegurado que CEDE es "una historia de éxito" y una institución sólida, dinámica, respetada y útil tanto para los directivos como para la sociedad.