La familia Saadé, propietaria de la naviera CMA CGM, compra el 4% de Carrefour al fondo brasileño Península

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia franco-libanesa Saadé se ha hecho con el 4% del capital social de Carrefour tras comprar al fondo de inversión brasileño Península su participación en la multinacional francesa, según se desprende de una nota de prensa publicada este miércoles.

El consejo de administración de Carrefour ha informado de la dimisión de los dos representantes que Península tenía en el órgano rector, Eduardo Rossi y Flavia Buarque de Almeida.

Así, los Saadé, cuya fortuna milmillonaria procede del control de CMA CGM, tercera naviera más grande del mundo, han diversificado su cartera de activos.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Península, Eduardo Rossi, Flavia Buarque de Almeida y la familia de Abilio Diniz, que se han mantenido fieles a la visión de Abilio sobre el comercio minorista y a su inquebrantable compromiso con Carrefour durante más de diez años", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard.

"Tras una década de sólida colaboración, la decisión de Península de desprenderse de su participación en Carrefour forma parte de la nueva estrategia de asignación de activos del fondo. [...] Deseamos a Carrefour mucho éxito en su continuo desarrollo", ha indicado, por su parte, el presidente de Península, Eduardo Rossi.