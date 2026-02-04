Las familias españolas que compran en Aldi pueden ahorrar hasta 2.000 euros al año, según la cadena

Archivo - Economía.- Aldi crece en España y alcanza una cuota de mercado del 2% - ALDI - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias españolas que hicieron la compra habitual en Aldi en 2025 pudieron ahorrar 1.986 euros anuales "gracias a precios bajos y a las promociones semanales en productos clave de la cesta de la compra", según ha indicado la compañía en un comunicado.

Entre finales de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, Aldi bajó el precio de 1.281 productos, reduciendo el precio del 28% de su surtido fijo, además de activar promociones que han contribuido al ahorro constante en la compra habitual. Entre las categorías que más impulsaron el ahorro se encontraron la carne y el pescado frescos, salud, bebé y belleza, fruta y verdura y los congelados.

El análisis, centrado en productos vendidos en la Península, apunta que el ahorro se produce tanto en el día a día como a lo largo de todo el año y no se limita a momentos puntuales. Gracias a este modelo, los clientes de Aldi ahorran a partir de 40 euros semanales en promedio, según sus cálculos.

PRECIOS BAJOS TODO EL AÑO

Entre finales de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, Aldi bajó el precio de 1.281 productos de su surtido fijo, reduciendo el precio del 28% del surtido y contribuyendo a un ahorro anual de 433 euros en productos básicos del día a día. Entre las categorías que registraron mayor ahorro destacan la despensa, congelados, bebidas alcohólicas, aperitivos, salud, bebé y belleza, carne y pescado frescos, lácteos y productos del hogar.

A este ahorro se suman las ofertas y promociones semanales, que permitieron ahorrar hasta 1.551 euros adicionales al año, de acuerdo con Aldi. Concretamente, las categorías que más han contribuido al ahorro fueron la carne y pescado frescos, salud, bebé y belleza, fruta y verdura y congelados.

CERCA DE LAS FAMILIAS

Según ha informado la compañía, Aldi cuenta actualmente con 498 supermercados en España y 8 millones de hogares compran de forma habitual en la cadena. Así, precisa que 4 de cada 10 consumidores confían en Aldi para su compra semanal.

Solo en 2025, la compañía incorporó más de 400.000 nuevos compradores, consolidándose como la cadena que más ha crecido en clientes durante los últimos cuatro años, apunta.

Según ha sostenido la empresa, su éxito se basa en su "modelo de negocio orientado al descuento, que combina precios bajos con productos de calidad". En sus supermercados predominan los productos de marca propia, que representan 9 de cada 10 artículos, y se mantiene "un firme compromiso con el producto fresco de origen nacional".

Además, Aldi trabaja con proveedores nacionales e internacionales para "garantizar la calidad y los precios bajos, ofreciendo así una compra accesible y de confianza para todas las familias".