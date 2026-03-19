Fanta celebra 65 años en España con un 48,3% de cuota en el segmento de cítricos - FANTA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fanta celebra 65 años en España alcanzando un 48,3% de cuota en el segmento de cítricos y convertida en "una de las grandes palancas de crecimiento del negocio de Coca-Cola en España", ha informado la compañía en un comunicado.

El segmento de cítricos es el segundo más relevante en volumen y valor, solo por detrás de las colas, y Fanta ya está presente en el 52% de hogares españoles, siendo una categoría habitual en su compra. Dentro de este segmento, Fanta es "líder absoluto" en volumen en todos los canales con un 48,3% de cuota a cierre de 2025, según datos de Nielsen IQ citados por la empresa.

Este contexto coincide con una mejora reciente del desempeño de Fanta, que arranca el año ganando cuota de mercado. Además, es la segunda marca en volumen de ventas del portfolio de Coca-Cola.

MOMENTO CLAVE PARA EL CONSUMO

El consumo de bebidas refrescantes continúa mostrando una evolución positiva, aportando el 35% del crecimiento total del sector de bebidas. En este escenario, según la compañía, los refrescos con gas y sabor "mantienen un papel fundamental como dinamizadores del consumo, con marcas como Fanta contribuyendo de forma decisiva a la evolución del segmento".

El director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa, ha afirmado que "la fortaleza de Fanta también se refleja en sus indicadores de conexión con el consumidor".

"Fanta es actualmente la segunda marca con mayor Brand Power del mercado, solo por detrás de Coca-Cola, gracias a su alta relevancia, diferenciación y capacidad de conexión emocional con el público. Continúa siendo percibida como una opción que combina sabor, diversión y cercanía, manteniendo un elevado nivel de consideración entre los consumidores", ha señalado.

Por su parte, la directora de Marketing de Coca-Cola Iberia, Carolina Aransay, ha indicado que "en un contexto donde Fanta lidera el segmento de cítricos, el reto es seguir construyendo relevancia de la marca".

Según ha señalado, en el año en que Fanta celebra 65 años en España, la acción promocional vinculada a música e influencers 'Wanta' refleja cómo Fanta sigue "impulsando su liderazgo desde la cultura y la conexión con la Generación Z" y acercando "aún más el delicioso sabor de Fanta a otros targets como son la Generación X o los Millennials". "Apostamos por iniciativas que integran música, cultura digital y experiencias reales porque sabemos que ahí es donde hoy se construye la relación con el consumidor", ha señalado.

También las variedades sin azúcar se afianzan como una de las principales palancas de crecimiento del mercado y ya representan cerca de la mitad del consumo en el hogar. En el caso de Fanta, la apuesta por Zero ayuda al crecimiento en la base de consumidores semanales y a la captación de nuevos consumidores, especialmente entre los públicos jóvenes y Generación Z.

Además, la ocasión de consumo en comidas es la más relevante dentro del sector de bebidas refrescantes sin alcohol (NARTD), al concentrar el 42% del valor total del segmento, según 'Demand space value and volume, NARTD 2025'. En este entorno, los sabores cítricos mantienen un papel destacado, reforzando la presencia histórica de Fanta en hogares y hostelería, ha asegurado Coca-Cola.

INNOVACIÓN Y CONEXIÓN CULTURAL

La compañía ha señalado que la innovación ha sido un motor constante de Fanta en España durante más de seis décadas permitiéndole adaptarse a nuevos hábitos de consumo y seguir conectando con distintas generaciones.

Más allá de sus sabores clásicos de naranja y limón, Fanta amplía su portafolio con nuevas propuestas que dinamizan el segmento. En 2026, Fanta refuerza esta apuesta con lanzamientos como Fanta Manzana-Cereza, Fanta Exotic bajo en calorías y Fanta Frambuesa Zero en vidrio retornable para hostelería.

Además, se introducen nuevos formatos pensados para atraer a nuevos consumidores, reforzar el consumo social y ofrecer mayor conveniencia.

Para la empresa, Fanta será una prioridad absoluta en el punto de venta, con más presencia en los momentos de compra clave, más activaciones, mayor visibilidad en frío y una ejecución diferencial que impulse la elección del consumidor.

"En Coca-Cola creemos firmemente que las marcas crecen desde la ejecución y desde la innovación relevante. Por eso, en 2026 vamos a llevar Fanta al mercado con más fuerza que nunca, reforzando la visibilidad y la facilidad de elección en alimentación moderna y dando un paso muy relevante en hostelería con el lanzamiento, el próximo mes de mayo, de Fanta Frambuesa en envase de vidrio", ha afirmado el director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Rubén Casado.

Según ha indicado, "es una innovación clave para el canal, y de apoyo al hostelero, ya que supone llevar por primera vez la innovación de sabores al envase icónico del vidrio, algo que no ocurría desde el lanzamiento de Fanta Zero".

La evolución de Fanta también se refleja en su comunicación y en su vinculación con la cultura y el entretenimiento. Iniciativas como 'Wanta', desarrollada en España por primera vez en 2025, "refuerzan la conexión de Fanta con los códigos culturales actuales y con el público joven manteniendo su carácter optimista y diferencial".

PARTE DE LA HISTORIA RECIENTE DE ESPAÑA

Desde su llegada a España en 1961, con Fanta Naranja, a la que se sumó Fanta Limón un año después, la marca se consolidó como uno de los grandes referentes de los refrescos de sabores, ha asegurado Coca-Cola.

Hoy, Fanta "conecta de forma sólida con la Generación Z, impulsando su crecimiento entre los consumidores más jóvenes y reforzando su papel como marca de referencia en refrescos de sabores", ha destacado la empresa.

A través de iniciativas como 'Wanta' y su vinculación a momentos de celebración como Halloween, Fanta se posiciona como "una opción especialmente relevante y alineada con la forma en que las nuevas generaciones consumen, comparten y disfrutan del ocio y el entretenimiento", ha asegurado.