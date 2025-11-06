FCC recorta un 63% su beneficio hasta septiembre, con 156,9 millones, pero eleva sus ingresos un 7,7%

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) - FCC obtuvo un beneficio neto atribuible de 156,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 63,4% inferior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves la compañía.

El grupo ha atribuido el descenso de su beneficio en este periodo a la escisión de las áreas de Cemento e Inmobiliaria llevada a cabo en noviembre de 2024, que hasta septiembre del año pasado contribuyeron al resultado neto atribuible con 148,5 millones de euros, frente a una contribución nula en este ejercicio.

Según FCC, el resto de los conceptos que explican la caída del beneficio son la fortaleza del tipo de cambio del euro respecto a diversas monedas; el efecto contable de provisiones dotadas en ciertas actividades y algunos ajustes de inversión en activos de tratamiento de residuos.

Pese al descenso del beneficio, la cifra de negocios de FCC creció un 7,7% entre enero y septiembre, hasta los 7.051,5 millones de euros, "gracias a la combinación equilibrada tanto de las adquisiciones realizadas por el área de Medio Ambiente durante el ejercicio 2024 en Reino Unido, Estados Unidos y Francia, como al crecimiento orgánico registrado en todas las áreas de negocio", ha precisado la empresa.

En este sentido, FCC ha destacado especialmente el buen comportamiento de su negocio de Concesiones, que experimentó un avance del 38%, impulsado por la puesta en marcha de nuevos contratos. También el área de Agua mostró "progresos significativos en sus distintas líneas de actividad".

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de FCC creció un 7,5% en los nueve primeros del año, hasta los 1.058,6 millones de euros, apoyado por el aumento en los ingresos. El margen operativo del Ebitda, con un 15%, se mantuvo en niveles similares a los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio pasado.

A 30 de septiembre, la deuda financiera neta consolidada de FCC se situó en 3.520,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 17,7% respecto a igual periodo del año anterior, debido fundamentalmente a las inversiones realizadas, que totalizaron 857,7 millones de euros.

La cartera de ingresos del grupo FCC se incrementó un 7,3% a cierre de septiembre con respecto a diciembre de 2024, hasta sumar 49.720 millones de euros. Este crecimiento, ha explicado la empresa, ha estado liderado por el área de Construcción debido a la contratación internacional de importantes contratos de infraestructura.