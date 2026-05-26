Fecsa aumenta un 0,6% sus ingresos en 2025, hasta 155 millones, y refuerza su expansión internacional

Casco de militar. - FECSA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Fecsa, la firma española especializada en la fabricación de chalecos y sistemas de protección personal, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 155,5 millones de euros, lo que supone un 0,6% más que los 154,6 millones registrados en 2024.

Asimismo, la compañía presentó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 39 millones de euros, un 5,1% más que los 37,1 millones del pasado ejercicio, "consolidando así el mayor ciclo de crecimiento de su historia", según ha indicado en un comunicado este martes.

Con 188 empleados, presencia en más de 15 mercados internacionales y una estructura industrial y tecnológica "reforzada, Fecasa se ha consolidado como uno de los referentes europeos en el desarrollo de soluciones avanzadas de protección y seguridad para Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad".

MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS A INVERSIÓN EN CAPEX DESDE 2017

"La compañía ha multiplicado su dimensión en los últimos años apoyándose en la innovación, la internacionalización y el fortalecimiento de sus capacidades productivas, consolidando además una presencia creciente en mercados estratégicos internacionales", ha señalado, explicando que detrás de los mencionados resultados se encuentra un "ambicioso" proceso de transformación industrial.

Desde 2017, Fecsa ha destinado más de 13 millones de euros a inversión en Capex orientada a la automatización, digitalización y ampliación de sus capacidades productivas. El hito más reciente de este proceso es Cetaf, el nuevo Centro Tecnológico de Alta Frecuencia inaugurado en 2025 en Arganda del Rey (Madrid).

Especializado en la fabricación de balística flexible para chalecos y sistemas de protección personal, el centro incorpora además capacidades de mantenimiento y gestión de fin de vida bajo criterios de sostenibilidad y economía circular. La modernización acometida ha permitido a Fecsa alcanzar una capacidad anual de producción de 120.000 placas balísticas, 75.000 chalecos antibalas y 58.000 cascos, "consolidando una de las infraestructuras industriales más completas del sector".

En concreto, la empresa trabaja en ocho líneas de producto: balística, reducción de firma térmica, sistemas de frío e intemperie, protección NBQ, uniformidad técnica de combate, protección ignífuga y equipamiento táctico. Uno de sus desarrollos "más avanzados" es Velum, una tecnología multiespectral orientada al enmascaramiento frente a sistemas de detección visual e infrarroja.

"Su relevancia crece en un entorno marcado por la proliferación de drones y sistemas aéreos no tripulados en misiones de vigilancia y reconocimiento, ya que reduce la detectabilidad de personal, vehículos y posiciones operativas frente a sensores ópticos y térmicos", ha detallado la multinacional. Entre las últimas innovaciones desarrolladas por Fecsa destacan sus soluciones de blindaje para plataformas terrestres, aéreas y navales, incluyendo blindaje antiminas, 'Spall-Liners' y protección en puertas.

"La clave de esta tecnología reside en el empleo de soluciones textiles avanzadas en sustitución del acero convencional, permitiendo alcanzar la misma protección balística con hasta un 43% menos de peso", ha comentado, apuntando que esta reducción "mejora la carga útil, la autonomía y la movilidad operativa de las plataformas".