Fepex avisa del impacto de extensión de ventajas arancelarias a productos del Sáhara bajo acuerdo UE-Marruecos

Implicará un "fuerte" crecimiento de las exportaciones procedentes de esta área a la UE, en detrimento de las producciones comunitarias

3 Oct.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha alertado de las consecuencias para el sector hortofrutícola comunitario de la extensión de las ventajas arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental bajo el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Marruecos.

De esta forma, según la asociación, la Comisión Europea "beneficia" al país norteafricano, perjudicando a los productos comunitarios, ya que su decisión implicará un "fuerte" crecimiento de las exportaciones procedentes del Sáhara Occidental a la Unión Europea, en detrimento de las producciones comunitarias.

En concreto, Fepex ha puesto como ejemplo la producción de tomate en España, que ha descendido desde 2014 un 31%, a su vez, la exportación española a la UE ha bajado un 25%, mientras que la de Marruecos ha crecido un 269%.

Asimismo, la organización ha indicado que la modificación propuesta busca sortear las dos sentencias que el Tribunal de Justicia de la UE dictó el 4 de octubre de 2024, una que decía que el acuerdo con el Sáhara no era legal y otra que hablaba de la obligatoriedad de etiquetar los productos saharauis con denominación de la región.

Respecto al etiquetado, Fepex ha defendido que el sistema propuesto por la UE crearía un nuevo código para los productos saharauis, presentándolos prácticamente como marroquíes y que por tanto generaría confusión en los consumidores.