Ferrovial repartirá un dividendo flexible de 0,4769 euros por acción a partir del 3 de diciembre, un 3,7% más

Archivo - El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, en el auditorio ONCE, a 13 de abril de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta, los accionistas han votado el traslado de la sede soc - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha anunciado que el dividendo a cuenta que repartirá en diciembre será de 0,4769 euros por cada acción existente de la compañía de 0,01 euros de valor nominal, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al ejercicio anterior, cuando el dividendo ascendió a 0,4597 euros.

En concreto, pagará su dividendo en efectivo y entregará las nuevas acciones de la compañía a partir del próximo 3 de diciembre, según ha avanzado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa capitaneada por Rafael del Pino comunicó a mediados de octubre que repartiría un nuevo dividendo flexible ('scrip dividend') en el último mes del año por un importe total de 342 millones de euros, en efectivo o en nuevas acciones y con cargo a las reservas de la firma.

Los títulos de Ferrovial cotizarán 'ex-dividendo' a partir del este viernes, 24 de octubre, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en Euronext Amsterdam, y a partir del 27 de octubre en el Nasdaq's Global Select Market de Estados Unidos.

En cumplimiento de los requisitos de cotización aplicables, la fecha de registro del dividendo ('record date') será el 27 de octubre.

El número de acciones de Ferrovial necesarias para recibir una nueva acción de la compañía se determinará en función del precio medio ponderado por volumen (VWAP) de todas las acciones negociadas en las Bolsas españolas los días 7, 10 y 11 de noviembre.

CALENDARIO

Ferrovial ha detallado el calendario estimado de su dividendo a cuenta correspondiente a 2025, que ha arrancado este jueves con el anuncio del dividendo en efectivo por acción. Las acciones cotizarán 'ex-dividendo' en Europa a partir de mañana y en Estados Unidos desde el 27 de octubre, fecha que también se establecerá como la de registro del dividendo ('record date').

Entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2025 se abrirá el periodo de elección para los accionistas de Ferrovial, que podrán optar por recibir el dividendo en efectivo o en acciones.

Finalmente, el 20 de noviembre de 2025 la compañía anunciará el ratio y el número de nuevas acciones que se emitirán, mientras que a partir del 3 de diciembre se efectuará tanto el pago del dividendo en efectivo como la entrega de los nuevos títulos.