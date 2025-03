Ferrovial votará en su junta de abril la reelección de Rafael del Pino como consejero y plan de remuneraciones

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Ferrovial, convocada para el próximo 24 de abril, votará la reelección de su presidente, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, y su vicepresidente, Óscar Fanjul Martín, como consejeros ejecutivos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según se desprende del orden del día de la junta, que se celebrará en Amsterdam (Países Bajos), también se dará 'luz verde' a la reelección de María del Pino y Calvo-Sotelo como consejera no ejecutiva; a la de José Fernando Sánchez-Junco Mans como consejero no ejecutivo; a la de Bruno Vito Benito Di Leo Allen como consejero no ejecutivo; a la de Hildegard Maria Wortmann como directora no ejecutiva, y a la de Alicia Reyes Revuelta como administradora no ejecutiva.

Asimismo, el consejo de administración de Ferrovial, ha propuesto, siguiendo la recomendación del Comité de Nombramientos y Retribuciones, adoptar una nueva política de remuneraciones de los consejeros que, de aprobarse en la junta, entrará en vigor el 1 de enero de 2025 con carácter retroactivo.

Entre otras cuestiones, se aumentará la remuneración fija de Rafael del Pino --presidente-- y de Ignacio Madridejos --consejero delegado-- en un 10% y 10,3%, respectivamente, hasta 1.650.000 euros y 1.600.000 euros.

La compañía también someterá a votación el nombramiento de PwC como auditor externo legal de Ferrovial para los ejercicios comprendidos entre este 2025 y el 2027.

Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 3.239 millones de euros en 2024, cifra que multiplica por siete las ganancias de 460 millones de euros de 2023, gracias a las plusvalías derivadas de sus desinversiones, según ha informado este viernes la compañía que preside Rafael del Pino.