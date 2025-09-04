FIAB fomenta los productos españoles en las ferias internacionales de Londres, Dubái, Bangkok y Sidney

Archivo - El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fomentará los productos españoles en las ferias internacionales de Londres, Dubái, Bangkok y Sidney.

En concreto, FIAB impulsará la participación de 45 empresas españolas del sector en las cuatro grandes ferias internacionales que tendrán lugar en el mes de septiembre: Fine Food Australia (Sidney), Speciality and Fine Food (Londres), ISM Middle East (Dubái) y Food Ingredients Asia (Bangkok).

Un total de 45 empresas españolas estarán presentes en estas ferias en las que la industria española de alimentación y bebidas busca promover su posición exportadora en estos mercados y forjar nuevas relaciones comerciales con importadores locales.

"Afianzar nuestra presencia en las principales ferias a nivel internacional resulta crucial para que las empresas del sector puedan abrir nuevos vínculos comerciales con otros países y reforzar su presencia en estos mercados, especialmente en el contexto económico actual marcado por la incertidumbre comercial internacional", declara el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

El producto español llegará a Australia durante los días 8 y 11 de septiembre, mientras que el 9 y 10 de septiembre se celebrará en Londres la Speciality and Finde Food, y en Dubái, del 15 al 17 de septiembre, la ISM Middle East.

Finalmente, del 15 al 17 de septiembre, el sector español estará presente en Bangkok, con de 5 empresas dentro de uno de los eventos más influyentes para el dinámico sector de ingredientes alimentarios.