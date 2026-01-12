La filial noruega de Fincantieri construirá 4 buques robóticos multiusos para Ocen Infinity por 200 millones

Archivo - Logo de Fincantieri - FINCANTIERI - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La filial noruega del grupo de construcción naval italiano Fincantieri, denominada Vard, se ha adjudicado un contrato de 200 millones de euros para suministrar cuatro buques robóticos multipropósito a la compañía estadounidense Ocean Infinity.

Dos de los buques se entregarán en los astilleros noruegos de Vard en el primer y segundo trimestre de 2028, mientras que las otras dos unidades se construirán en Vietnam y se espera que estén finalizadas en el tercer y cuarto trimestre de 2028, según ha señalado la empresa italiana en un comunicado.

"En la era de los buques no tripulados, este nuevo contrato con Ocean Infinity ilustra la capacidad de Fincantieri y Vard para ofrecer soluciones pioneras para la robotización de la industria marítima", ha destacado el consejero delegado de Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

Ocean Infinity es una compañía que se dedica, entre otras cuestiones, a labores de búsqueda de naufragios y a estudiar los fondos marinos a través de vehículos submarinos robóticos.