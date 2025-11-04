La firma estadounidense de defensa Palantir triplica beneficios en el tercer trimestre y gana 414,2 millones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La firma estadounidense de defensa Palantir se anotó durante el tercer trimestre un beneficio neto atribuido de 475,6 millones de dólares (414,2 millones de euros), lo que supone triplicar (231,4%) el resultado del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se situaron en los 1.181 millones de dólares (1.029 millones de euros) y subieron un 62,9%, mientras que el sumatorio de costes de actividad, venta, marketing o I+D, entre otros, ascendió a 787,8 millones de dólares (686,1 millones de euros), un 28,7% más.

Ya en el conjunto de los nueve primeros meses, Palantir se anotó unas ganancias de 1.016 millones de dólares (884,8 millones de euros) y una facturación de 3.069 millones de dólares (2.673 millones de euros), un 165,1% y un 50,6% más, respectivamente.

"Estos resultados hacen innegable el impacto transformador del uso de AIP [plataforma de IA] para potenciar la IA. El crecimiento interanual de nuestro negocio en EE.UU. escaló hasta el 77% y el alza interanual del sector comercial en EE.UU. se disparó al 121%", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Palantir, Alexander Karp.

PREVISIONES

Palantir ha elevado sus previsiones para 2025 y ahora estima que los beneficios ajustados estarán en el rango de los 2.151 a 2.155 millones de dólares (1.873 a 1.877 millones de euros). Los ingresos se quedarán entre los 4.396 y 4.400 millones de dólares (3.828 y 3.832 millones de euros).

Después, las ganancias del cuarto trimestre estarán entre los 695 y 699 millones de dólares (605,3 y 608,7 millones de euros) y la cifra de negocio entre los 1.327 y 1.331 millones de dólares (1.156 y 1.159 millones de euros).