La firma de inversión Hyperion prevé lanzar un segundo fondo de defensa de hasta 500 millones

De izquierda a derecha: Fernando Morales Alba y Gabriel Alonso Spadaro, presidente y director de operaciones de Corporación Financiera Azuaga, respectivamente; junto a José Antonio Bartrina Giménez y Joaquín Ortiz Escobar, socios de Hyperion

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hyperion, la firma de inversión fundada, entre otros, por el exlíder del PP Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín --sobrino de Ana Botín--, está preparando el lanzamiento de un segundo fondo especializado en defensa de hasta 500 millones de euros, según ha informado este miércoles el expolítico en el día del inversor de la sociedad.

En ese sentido, cabe recordar que Hyperion ha levantado hasta el momento un total de 150 millones de euros para invertir en tecnologías duales de defensa, aeroespacio y ciberseguridad.

"Fuimos los primeros de Europa que lanzamos un fondo especializado en defensa y aerospacio y, ahora, nuestro objetivo es ser la primera gestora global que se especialice únicamente en defensa. Después de haber levantado 150 millones y otros 100 millones de euros este año para coinversiones, ya hemos completado el 40% de este fondo en unas seis operaciones y esperamos completar hasta el 70% en el próximo año", ha subrayado Casado.

En ese sentido, el antiguo líder del PP ha subrayado que será en ese momento, en referencia al año que viene, cuando Hyperion estará en disposición de "lanzar un segundo fondo de 500 millones de euros para invertir en empresas de defensa y participar en la consolidación tecnológica e industrial que va a llegar a Europa".

"Tenemos una gran confianza en España, por eso estamos aquí y nos vamos a quedar aquí", ha añadido.

Entre las inversiones que ha concretado hasta ahora Hyperion destaca la compra a GPF Partners por 100 millones de euros de Gestair, una operación en la que fue de la mano de Corporación Financiera Azuaga.

Además, ha creado el holding de mantenimiento, reparación y operaciones (servicios conocidos como MRO) especializado en aviación ejecutiva.

A ello se suma una coinversión, en calidad de socio minoritario, en la firma catalana de ingeniería y fabricación de mecánica de alta precisión para los sectores aeroespacial y de la defensa Gutmar, una inyección de 10 millones de euros en la compañía de conectividad satelital de órbita baja (LEO) Sateliot y otra de 23 millones de euros en la firma especializada en sistemas de propulsión Pangea.