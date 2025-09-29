La firma de moda Bimani se expande en España con dos nuevas aperturas en Bilbao y Barcelona

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda española Bimani refuerza su presencia en España con la apertura de dos nuevas tiendas, que están ubicadas en Barcelona y Bilbao, según informa en un comunicado.

En concreto, la enseña textil inauguró el pasado mes de agosto un nuevo espacio con una superficie de 50 metros cuadrados en el centro comercial L'Illa Diagonal de Barcelona. Con esta apertura, la marca suma ya dos establecimientos en la ciudad, junto al de la calle Rosselló.

Asimismo, Bimani consolida su presencia en el Norte de España, donde nació la firma hace 13 años, con la apertura de su primera tienda propia en el País Vasco, que está ubicada en el centro de Bilbao y cuenta con una superficie de 190 metros cuadrados.

Con estas incorporaciones, la compañía eleva a ocho el número de tiendas propias en España, además de los siete espacios presentes en El Corte Inglés: Bilbao, Murcia, Madrid Goya, Madrid Pozuelo, Madrid Sanchinarro, Valencia Sorolla y A Coruña, a lo que también se suma su tienda 'online'.

Una expansión a nivel nacional de Bimani, fundada en 2012 por Laura Corsini, que llega justo con el anuncio del fichaje de Iñigo Zaldívar Vericat, ex de Scalpers, AWWG e Inditex, como director general para liderar el crecimiento orgánico y la expansión de la compañía.

Con este fichaje, Laura Corsini, fundadora de la marca, continuará como consejera delegada de la firma, centrando su labor en la definición de la visión creativa y la estrategia a largo plazo de la compañía, asegurando su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Bimani cuenta con un modelo de negocio completamente propio y una fuerte presencia digital, lo que le ha permitido construir una "comunidad fiel y en constante crecimiento".