Flota atunera europea alerta de la competencia desleal en el mercado del atún tras el acuerdo UE-Indonesia

Archivo - Pesquería de cerco de atún. - OPAGAC - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La flota atunera española agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), como miembro de Europêche, ha alertado sobre los riesgos del actual proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Indonesia, primer productor mundial de atún tropical, dado que podría generar una competencia desleal en el mercado europeo.

En concreto, en su redacción actual, el acuerdo contempla la entrada libre de aranceles de varios productos atuneros indonesios, incluida la eliminación total de los derechos de aduana sobre los filetes de atún, actualmente gravados con un 18%, según informa en un comunicado la flota.

Para el sector atunero europeo, esta medida puede provocar una entrada masiva de producto indonesio en el mercado comunitario, provocando una competencia desleal frente a una flota europea sometida a estrictos requisitos de control, trazabilidad, seguridad alimentaria y condiciones laborales.

El borrador prevé también 800 toneladas de conservas de atún y 5.000 toneladas de lomos de atún libres de aranceles. Sin embargo, la principal preocupación se centra en los filetes de atún, un segmento de alto valor añadido destinado al consumo directo y que, según la propuesta actual, no estaría sujeto a ninguna limitación de volumen.

Opagac, junto a Europêche, han recordado que la flota indonesia está muy fragmentada y cuenta con bajos niveles de control y transparencia. Así, señala la ausencia de un registro completo de flota, los riesgos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los transbordos en alta mar, la falta de observadores científicos y los riesgos documentados de trabajo forzoso como factores que impiden garantizar plenamente la trazabilidad y el cumplimiento de estándares equivalentes a los europeos.

"Europa no puede exigir a su flota los estándares más altos del mundo y, al mismo tiempo, abrir su mercado a productos que no ofrecen las mismas garantías. No se trata de cerrar el mercado, sino de asegurar reglas justas, trazabilidad real y protección para los consumidores", ha asegurado el director gerente de Opagac, Julio Morón.

En este contexto, la flota atunera piden a la CE que se introduzcan una serie de salvaguardas concretas antes de avanzar en la liberalización como la de restablecer aranceles para los filetes de atún o, como mínimo, fijar un contingente arancelario limitado, incluir una cláusula de salvaguarda específica para el atún, activable en caso de aumento de importaciones o alteraciones de precios o condicionar el acceso preferencial al mercado europeo al cumplimiento de estándares en materia de seguridad alimentaria, pesca INDNR y derechos laborales, entre otras.