La flota atunera europea reclama igualdad de condiciones para las importaciones de atún mexicano

Archivo - Atún de pesca responsable. - OPAGAC - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) ha reclamado este lunes que haya igualdad de condiciones entre los productos de atún europeos y aquellos importados desde México.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, esto sería de especial relevancia con la liberalización progresiva de lomos precocinados y conservas de atún prevista en el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y México.

OPAGAC ha pedido que la apertura comercial vaya acompañada de "garantías" que aseguren que las importaciones cumplen estándares equivalentes a los exigidos a los operadores europeos en materia de sostenibilidad, trazabilidad y condiciones laborales, algo que sería importante en comunidades atuneras como Galicia o el País Vasco.

"No se trata de frenar el comercio, sino de garantizar una competencia justa. [...] Si permitimos la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias, ponemos en riesgo empleo, inversión, tejido industrial y el futuro de comunidades que llevan décadas construyendo un modelo pesquero responsable y competitivo", ha afirmado el director gerente de OPAGAC, Julio Morón.