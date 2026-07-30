Fluidra obtiene un beneficio neto ajustado de 175 millones hasta junio, un 7% más

Beneficio neto de Fluidra - EPDATA

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fluidra cerró el primer semestre con un beneficio neto ajustado de 175 millones de euros, un 7% más a moneda constante que el mismo periodo de 2025, mientras que el beneficio neto ajustado por acción ascendió a 0,91 euros por acción, informa este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Facturó 1.258 millones hasta junio, un 5% más, y Fluidra ha explicado que su desempeño ha sido impulsado por este "crecimiento de las ventas, una gestión disciplinada de costes y una fuerte generación de caja".

El Ebitda ajustado fue de 321 millones, un 6% más, mientras que la ratio de deuda neta sobre Ebitda fue de 2,2x, lo que supone 0,1x menos.

Todas las regiones registraron un crecimiento a moneda y perímetro constantes, con un incremento de las ventas del 5% en Europa, del 4% en Norteamérica y del 3% en el resto del mundo.

Fluidra ha anunciado que este jueves lanza un programa de recompra de acciones por un importe de 40 millones de euros porque, a los niveles actuales de cotización, "representa un uso atractivo del capital y refleja su confianza en el valor del negocio".

ADQUISICIONES

La compañía ha destacado la firma de un acuerdo a finales de julio para adquirir Hydrapro, fabricante francés especializado en el tratamiento del agua con una facturación anual de unos 30 millones de euros, con el fin de impulsar su crecimiento.

También prevé completar la adquisición de Riaan Pool Group, con una facturación anual de aproximadamente 10 millones, durante el tercer trimestre.

Aiper, de la que Fluidra tiene el 27% de acciones, ha registrado un crecimiento del 21% de las ventas durante el primer semestre, "confirmando el potencial de esta plataforma como motor de crecimiento en un segmento especialmente atractivo".

PERSPECTIVAS

La compañía mantiene su 'guidance' para 2026 y prevé, a moneda constante, un crecimiento de las ventas de entre el 3% y el 7%, un margen de ebitda ajustado de entre el 23,3% y el 24,3%, y un crecimiento del beneficio neto ajustado por acción de entre el 4% y el 13%.

El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, ha explicado que la empresa cierra un "buen primer semestre, creciendo por encima del mercado a pesar de un entorno macroeconómico dinámico".

"Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia y en invertir para fortalecer el negocio a largo plazo, al tiempo que mejoramos aún más la rentabilidad para crear valor hoy y en el futuro", ha añadido.