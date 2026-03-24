Fluidra suscribe nuevos compromisos de financiación 'revolving' por 450 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha suscrito un acuerdo de modificación de su contrato de financiación sindicada de 27 de enero de 2022 con el objetivo de refinanciar y extender el plazo de su línea de crédito 'revolving' mediante la sustitución íntegra de los compromisos actuales por nuevos compromisos de financiación 'revolving' por un equivalente importe total de 450 millones de euros.

Según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como resultado de dicha operación, el vencimiento de su línea de crédito 'revolving' se extiende desde enero de 2027 hasta enero de 2029.

Asimismo, se han incorporado mecanismos de vencimiento anticipado que, en determinadas circunstancias, podrían anticipar dicho vencimiento a julio de 2028. El resto de los términos del contrato de financiación se mantienen sustancialmente sin modificaciones.