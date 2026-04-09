El FMI valora retomar relaciones con Venezuela y consulta a sus miembros su opinión

Archivo - Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI). - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha distribuido encuestas entre sus miembros para conocer su posición sobre la reanudación de relaciones con Venezuela, en un paso decisivo para que el organismo internacional reinicie los contactos con el país latinoamericano tras la asunción del poder por parte de Delcy Rodríguez después de la detención del presidente de Nicolás Maduro.

Ante el inicio de las reuniones de primavera en Washington, el FMI está repartiendo esta semana el cuestionario entre sus directores ejecutivos, remitidas posteriormente a los gobiernos de los países miembros, según publica 'Bloomberg'.

Sin embargo, las normas del FMI no permiten que el Gobierno venezolano mantenga un contacto formal, dialogar o acceder a la financiación de la institución hasta que el nuevo Ejecutivo de la presidenta encargada sea reconocido por la mayoría de los países miembros.

Con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien pidió la disolución del organismo por defender los intereses de Estados Unidos y ser el responsable de las políticas que desembocaron en la crisis de 2008, las relaciones se deterioraron.

El FMI no publica el examen periódico, conocido como Artículo IV sobre la economía de Venezuela desde el año 2004 y el Directorio Ejecutivo del Fondo emitió en 2018 una declaración de censura contra el país por su falta de presentación de información.

Igualmente, suspendió el acceso de Venezuela a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda de reserva del Fondo, en 2019.