El fondo Pershing Square de Bill Ackman lanza una oferta de más de 55.000 millones por Universal Music

Archivo - Bill Ackman, presidente ejecutivo y gerente de portafolio de Pershing Square Capital Management, L.P., habla en la Conferencia de Inversión Ira Sohn en New York el 8 de mayo de 2013. REUTERS/Brendan McDermid. Soros Fund Management LLC está retir - BRENDAN MCDERMID - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pershing Square Capital Management, la firma de inversión liderada por Bill Ackman, ha presentado este martes una propuesta no vinculante en efectivo y acciones para adquirir Universal Music Group (UMG), cuyo valor ascendería a unos 55.700 millones de euros.

La transacción planteada al consejo de administración de la discográfica de artistas como Taylor Swift o Lady Gaga contempla la fusión de UMG con Pershing Square SPARC Holdings, convirtiéndose la nueva sociedad combinada (Nueva UMG) en una corporación domiciliada en Nevada, en vez de en Hilversum (Países Bajos), y cotizada en la Bolsa de Nueva York.

En concreto, los accionistas de UMG recibirán un total de 9.400 millones de euros en efectivo, lo que equivaldría a 5,05 euros por acción, además de 0,77 acciones de Nueva UMG por cada acción de UMG que posean.

De este modo, suponiendo que todos los accionistas opten por recibir acciones de la nueva UMG, la contraprestación prorrateada implicaría un valor de 30,40 euros por cada acción existente de UMG, con una prima del 78% sobre su precio al cierre de la sesión del pasado 2 de abril, elevando así a unos 55.700 millones el monto de la transacción.

"El precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una serie de problemas ajenos al rendimiento de su negocio musical, y lo que es más importante, todos ellos pueden resolverse con esta transacción", ha afirmado Bill Ackman, consejero delegado de Pershing Square.

En este sentido, el fondo estadounidense considera que el bajo rendimiento de las acciones de UMG se debe principalmente a la incertidumbre sobre la participación del 18% del Grupo Bolloré en la compañía, así como al aplazamiento de la salida a bolsa de UMG en Estados Unidos o la infrautilización del balance de UMG, que habría provocado una menor rentabilidad sobre el capital.

La semana pasada, UMG anunció su intención de llevar a cabo un programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, el primero de la compañía desde su salida a Bolsa en septiembre de 2021, ante la importante distorsión en la valoración de mercado de la compañía.

Las acciones de UMG, que cotizan en la Bolsa de Ámsterdam, subían casi un 11% este martes, aunque aún registran una caída superior al 13% en lo que va de año.