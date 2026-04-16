El foro 'Wake Up, Spain!' se solidariza con Grupo Oesía tras ser señalada desde Rusia como "objetivo militar"

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo y director del periódico 'El Español' y organizador del foro 'Wake Up, Spain!', Pedro J. Ramírez, ha emitido este jueves un comunicado de apoyo en favor de Oesía después de que el grupo haya sido señalado como "objetivo militar" del Ministerio de Defensa ruso por producir drones para Ucrania.

En este sentido, el directivo y periodista ha iniciado su intervención con una "llamada a la acción" para que todas las instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas defiendan a Oesía ante "las amenazas del régimen de Vladimir Putin".

"Hoy todos los españoles y todos los ciudadanos que compartimos valores liberales y democráticos debemos sentir que todos somos Oesía", ha asegurado Ramírez ante el presidente de Oesía, Luis Furnells, durante la celebración del 'Wake Up, Spain!'.