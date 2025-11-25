Francia, Italia y Portugal, los destinos favoritos de los españoles en 2025, según un estudio de Holafly

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido son los cinco destinos internacionales favoritos de los españoles para viajar, según el Holafly Global eSIM & Travel Report, que señala que un 29% de los viajeros realizaron más desplazamientos en 2025 con respecto al año anterior.

Por comunidades, asturianos, valencianos y vascos son algunos de los turistas españoles que han elegido al país galo, seguido de Italia, que ha sido el lugar preferido para canarios y navarros.

Algunos de estos países, como Francia o Italia, también se encuentran en el 'top' de principales destinos a nivel mundial de este 2025, que encabeza Estados Unidos y en los que se encuentra Canadá en tercera posición, Australia, quinto, o España, que este año aparece en sexta posición.

En esa sexta posición, el estudio de Holafly destaca que el 79% de los visitantes planea regresar al país, ya que "España ha sabido adaptarse a no solo el turismo de ocio sino también a las nuevas tendencias de larga estancia y estilo de vida".

"A lo largo de 2025 hemos observado un crecimiento continuo en la demanda de eSIM internacionales, impulsada por viajeros de todo el mundo que, tal y como muestra nuestro informe, eligen España -entre otros destinos clave- para sus vacaciones", ha añadido la brand director de la compañía, Daniela Prado.