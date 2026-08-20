Las franquicias de alimentación cerraron 2025 con ventas de más de 8.000 millones y casi 13.000 locales

Interior de un supermercado - AEF

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la alimentación se consolida como la 'locomotora' del sistema de franquicias nacional, ya que la actividad ha crecido en todas sus variables para cerrar 2025 con ventas de más de 8.000 millones de euros y alcanzar casi los 13.000 establecimientos, según los datos del informe 'La Franquicia en España 2026', elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF).

En concreto, el informe revela que en la actualidad hay 66 redes que están operando en este sector en España, que facturaron un total de 8.056,1 millones de euros, de los cuales 3.190,9 millones pertenecen a los establecimientos de carácter propio y los 4.865,1 millones de euros restantes, a los de carácter franquiciado.

Respecto al número de establecimientos operativos que sumaba este sector a finales de 2025, la cifra es de 12.928, de los que 4.854 son propios y los 8.074 restantes, franquiciados.

En cuanto a los puestos de trabajo que genera esta actividad, a finales de 2025 empleaba a 71.598 personas, de las cuales 30.477 trabajan en locales propios de la central y las 41.121 restantes, en establecimientos franquiciados.