Archivo - Las frutas y verduras se encarecen un 3,22% en una cesta de la compra "contenida" del mes de abril, según OCU. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que la cesta de la compra del mes de abril ha tenido una "subida contenida" con apenas un 0,08%, sin embargo, las frutas y las verduras se han encarecido un 3,22%, según ha informado este miércoles la organización en un comunicado.

Este fuerte incremento de frutas y verduras ha venido a sumarse a la subida del 5,78% en marzo y ha coincidido con el "encarecimiento de los precios de los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán", según datos del informe.

Con respecto al IPC, la OCU ha afirmado que acumula una subida general del 23,8% en los últimos cinco años, y del 36,6% en los alimentos para el mismo periodo.

Por este motivo, la organización ha insistido al Gobierno para que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0%, en la misma línea de la reciente reducción del IVA del 21% al 10% en carburantes y energía.

Además, según el últmo 'Estudio de Solvencia Familiar', elaborado por OCU, la reducción del IVA "debería incluir a la carne y el pescado", ya que resulta "muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias".

En cuanto a los alimentos básicos, los que más se han encarecido han sido el tomate de ensalada (15%), los limones (11%), la ensalada (6%), las rodajas de salmón (5%), el café soluble descafeinado (4%), la barra de pan (3%) y el jamón cocido extra (3%).

Por su parte, las mayores bajadas de precio en el mismo grupo de alimentos básicos se han apreciado en las sardinas (-13%), las salchichas frankfurt (-5%), el aceite de oliva virgen extra (-3%), los mejillones (-3%), las manzanas (-3%), el yogur (-3%) y las zanahorias (-3%).

Finalmente, el informe ha mostrado que además de las frutas y verduras, las únicas categorías que subido de precio en abril han sido las bebidas (0,85%) y la droguería e higiene (0,28%). El resto de las partidas se han "abaratado ligeramente".