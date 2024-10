Funko, "optimista" de cara a Navidad y apuesta por crecer con alianzas como las de Primark, Aldi y Lidl

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Funko, la firma estadounidense que comercializa productos de entretenimiento de licencias como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics, se ha mostrado "optimista" de cara a la inminente campaña de Navidad, que prevé que vuelva a estar marcada por los descuentos y promociones.

"Somos optimistas, pero veremos qué pasa porque los españoles seguimos comprando los juguetes muy tarde y se siguen buscando las promociones", ha asegurado la directora de Funko en España y Portugal, Rosa Seegelken, en una entrevista a Europa Press.

La ejecutiva de la juguetera ha señalado que en "general" en el 'retail' se está "educando" al consumidor a comprar con promociones. "Se está generando una dependencia de ese tipo de promociones y de acciones", ha precisado.

Por eso, se muestra optimista de cara a la inminente campaña de Navidad, aunque no esconde que le "preocupa un poquito más" el desarrollo del primer trimestre de 2025, pero por los temas de contenidos que habrá el próximo año. "El mercado español ha mostrado mucha resiliencia, pero es verdad que el sector se la juega en las últimas semanas del año", ha recordado.

Un mercado, el juguetero, que además se está adaptando a los nuevos modelos de consumidores y a que cada vez hay menos niños en España, por lo que los productos se están destinando también a jóvenes y adultos. "El mercado está buscando formas de llegar a otros públicos objetivos", ha explicado.

Y de ahí parte del éxito que están teniendo sus 'funkos', que se han convertido en juguetes "multigeneracionales", ya que disponen de muñecos destinados a niños y adultos, gracias a la amplia licencia de marcas que tienen.

Así, en su porfolio destacan propuestas que van desde los protagonistas de Disney a series de actualidad como los 'Bridgerton', 'Sucession' o 'Friends', sin olvidar la música, donde figuran desde Rosalía a Freddie Mercury, así como el deporte, una tendencia que ven en crecimiento, donde encontrar a jugadores del FC Barcelona, a Michael Jordan o pilotos de Fórmula 1, como Max Verstappen, entre otros y los videojuegos con Sonic como protagonista en esta campaña de Navidad.

Otra de las apuestas de la marca son los Bitty Pop, su producto de impulso de menos valor que sus muñecos tradicionales y que están destinados a que les traiga "compradores de Funko Pop en el futuro". "Es la estrategia a seguir, vendemos más unidades, pero menos en valor, pero sabemos que es un producto que llega a más públicos objetivos, que es lo que estamos buscando", ha explicado.

NO DESCARTA ABRIR TIENDA FÍSICA PROPIA

Por otro lado, la multinacional estadounidense ha destacado que está impulsando su presencia en España, gracias a los diferentes espacios que tienen ubicados en El Corte Inglés, donde cuenta con 10 puntos de venta, así como también en Juguettos, Toy Planet o la Fnac. "Estamos teniendo ventas muy estables y vamos bien", ha señalado.

Seegelken ha destacado los diferentes espacios que tiene la marca repartidos por España, donde destaca la ubicada en El Corte Inglés de Callao, que es su espacio "más premium por el momento", y avanza que buscan abrir un espacio similar en Barcelona. "Tener una tienda propia está está en el plan de negocios de la compañía", ha reconocido a Europa Press, sobre la posibilidad de contar con un espacio único de la marca.

"La idea es seguir con esos modelos de implantación en tienda, porque así podemos transmitir esa experiencia de compra y de encontrar de todo, permitiendo una experiencia inmersiva. Además, es una forma más directa para llegar a los consumidores y lograr un posicionamiento de la marca", ha explicado.

Respecto a la situación que atraviesa el sector juguetero, tras el cierre de Imaginarium y Poly Juguetes, Seegelken ha señalado que el 'retail' juguetero está "intentando renovarse" tras el cierre de algunas tiendas y el repunte del 'online' tras la pandemia. "El juguete es un producto de comprar físico, pero se busca en Internet, que es tu ventana y catálogo. En el 'retail' siempre ha habido cierres y aperturas", ha recalcado.

ALIANZAS PARA ACERCARSE A TODOS LOS CONSUMIDORES

Un mercado el juguetero que también se está abriendo a entrar en otros canales como son los lineales de los supermercados, donde en los últimos años enseñas como Lidl y Aldi cuentan con un folleto de juguetes, donde han entrado los Funko Pop. "El año pasado contaron con una muy pequeñita selección, que se agotó rápidamente", ha recordado.

Seegelken asegura que las cadenas de supermercados son un "canal más" con el que se trabaja de "forma puntual" para ampliar la presencia de la marca en España. "No es un canal que te va a dar un espacio en tienda o una experiencia de compra, pero así nos acercarnos al consumidor", ha explicado.

Otra alianza de la multinacional juguetera es la que tiene con Primark, con la que llevan ya "varios años" trabajando, siendo el único fabricante dentro del panel de Circana que tiene sus productos en la firma de moda. "¿Cuántas millones de personas entran a Primark todos los días? Esta estrategia de distribución hace que el producto llegue no únicamente a una juguetería, sino que también llegas a un público que de otra forma no llegas y con productos muy seleccionados", ha recalcado.

"Creemos que estas alianzas no nos hacen daño, al revés, porque si lo haces con un producto más diferenciador, que no canibalice el resto de los 'retailers', no es malo. Y lo bueno de Funko es que tiene montones de productos", ha recalcado sobre las diferentes alianzas en 'retail' que les permite contar con sus Funko Pop, que tiene un catálogo de más de 1.000 licencias de marcas y de productos exclusivos, en diferentes espacios para acercarse a todos los consumidores.