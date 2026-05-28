Fuze Tea será la marca de té listo para beber de McDonald's en España

Alianza entre McDonald's y Fuze Tea (Coca-Cola) - MCDONALD'S

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola y McDonald's han sellado una alianza estratégica por la cual Fuze Tea se convierte en la marca de té listo para beber en los más de 660 establecimientos de la compañía en España.

Según han informado las marcas en un comunicado, ambas compañías cuentan con una visión compartida: seguir creando experiencias únicas de conexión con las personas y acompañarlas en sus momentos de consumo más especiales.

A través de este acuerdo, ambas compañías "refuerzan su compromiso con la innovación, la calidad y la evolución constante de la experiencia de cliente en los restaurantes McDonald's de toda España, que atienden diariamente a más de 715.000 personas".

El objetivo de esta alianza es no solo revitalizar la categoría de té RTD en los establecimientos de la marca, sino también continuar reforzando la posición de liderazgo de Fuze Tea, ampliando su alcance y consolidando su presencia en momentos de consumo clave dentro y fuera del hogar, han explicado.

McDonald's, por su parte, "continúa apostando por ofrecer a sus clientes productos de calidad y por incluir en su oferta bebidas y otros complementos que aseguren una experiencia única, también en lo relativo al sabor".

CRECIMIENTO DEL SECTOR

La incorporación de Fuze Tea a McDonald's como marca de té listo para beber llega en un momento de fuerte crecimiento para la categoría en España. El segmento aumentó un 18% en volumen y valor en 2025 y mantiene esa tendencia en 2026, con incrementos cercanos al 20% a comienzos de año, consolidando un cambio de ciclo en la evolución de la categoría.

En este contexto, las empresas han asegurado que Fuze Tea se posiciona como una de las marcas que lideran la transformación del segmento en España, superando ya los 3,1 millones de hogares y convirtiéndose en la marca con mayor penetración de la categoría.

"Tras un primer año marcado por un crecimiento excepcional, Fuze Tea se ha consolidado como una de las marcas de referencia de la categoría de tés listos para beber en España, reflejando la fortaleza de la marca, su relevancia entre los consumidores y su capacidad para dinamizar una categoría en plena evolución. Este partnership estratégico con McDonald's supone un paso clave para seguir impulsando el desarrollo de la categoría, ampliar el alcance de Fuze Tea y reforzar su presencia en momentos de consumo clave dentro y fuera del hogar", ha afirmado el director McDonald's Account en Coca-Cola, Emilio Rodríguez.

Por su parte, el senior manager Brand & Menu Strategy de McDonald's España, Héctor Rivero, ha destacado que tienen mucho en común con Coca-Cola al ser "dos de las marcas más icónicas del mundo" que apuestan por ofrecer a sus clientes una experiencia única y acompañarles creando momentos inolvidables.

"La innovación en nuestra oferta para sorprender a los McLovers desde la calidad y el sabor es un pilar fundamental de nuestro trabajo, y acompañar nuestros menús de bebidas referentes en el mercado como Fuze Tea es un excelente ejemplo de nuestro compromiso", ha indicado.