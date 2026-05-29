Galán recibe el respaldo masivo de los accionistas y vaticina un crecimiento "imparable" para Iberdrola

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado, en una junta general en la que los accionistas dieron un respaldo masivo a la gestión y estrategia de la energética, su "ilusión y entusiasmo" ante una nueva etapa en la que prevé un crecimiento "imparable" para el grupo de la mano de las oportunidades que se abren con "la entrada de lleno en la era de la electricidad".

"Comparezco una vez más ante ustedes, aún con más ilusión y entusiasmo, si cabe, que en mis 25 juntas anteriores, porque hoy queremos honrar y agradecer el legado de quienes nos han precedido", afirmó el directivo en un discurso ante una junta general de accionistas de marcado carácter conmemorativo por los 125 años de la eléctrica.

Galán, que recordó "a los pioneros" que en 1901 llevaron la luz a Bilbao e iniciaron la construcción de "un grupo global, presente en decenas de países", defendió que el éxito de la compañía radica en haber anticipado el rumbo de la transición energética.

"Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque, siguiendo el ejemplo de aquellos visionarios, comprendimos, hace ya más de dos décadas, que la electrificación iba a ser la mejor manera de ganar dinero" y de garantizar un suministro "seguro, autóctono y competitivo", aseveró Galán, en una junta celebrada en la sede social del grupo en Bilbao que, con un quórum de asistencia del 74%, aprobó todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor superior al 98%.

APUESTAS POR LAS REDES.

En su discurso ante los accionistas, Galán puso en valor el "ambicioso" plan estratégico, que prevé inversiones por 43.000 millones en estos tres próximos años centradas, principalmente, en crecer en el negocio de redes eléctricas de transporte y distribución, con el Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil "como principales destinos de inversión", aunque también con el objetivo de crecer en nuevos mercados como Australia y "seguir siendo el primer inversor industrial de España con 7.000 millones en el periodo".

Todo ello, indicó que permitirá que los activos regulados de redes del grupo alcancen los 70.000 millones, "14 veces más que en el año 2001, de los que 50.000 millones corresponderán a redes de distribución y los 20.000 millones restantes a transporte de electricidad en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Australia".

A este respecto, aprovechó para insistir en que en España la actividad del transporte "sigue reservada en exclusiva" a Red Eléctrica de España, que aúna la operación del sistema, "una función de servicio público, con otra puramente de negocio", como la inversión en la gestión de redes de transporte y, además, formando parte de un grupo cotizado que invierte en distintos negocios, tanto en España como en otros mercados", recalcó, subrayando que esta situación "no se da en ninguno de los países" en los que la eléctrica está presente.

Además, el presidente de Iberdrola sacó a relucir los números de un plan estratégico con el que la multinacional prevé alcanzar un beneficio total acumulado de más de 21.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, tras el pago de 30.000 millones de euros en impuestos, lo que permitirá elevar la retribución al accionista de forma histórica, destinando a dividendos "la cantidad récord de más de 15.000 millones de euros", lo que supone casi un 50% más que en los últimos tres años.

Gracias a su 'hoja de ruta' para estos próximos años, el grupo prevé superar los 6.600 millones de euros de beneficio neto en 2026 y alcanzar los 7.600 millones en 2028, consolidando así su trayectoria de crecimiento sostenido.

Asimismo, Galán aprovechó para echar la vista atrás para resumir el cuarto de siglo que lleva al frente de la compañía, destacando como el valor en Bolsa ha llegado a superar los 135.000 millones de euros, "11 veces más que cuando llegué a esta casa", afirmó.

"Hace 25 años me dirigí a ustedes por primera vez con un proyecto ambicioso, basado en una estrategia que se adelantó en más de dos décadas al sector", recordó, congratulándose de haber convertido a Iberdrola en la mayor eléctrica europea y una de las dos mayores del mundo por capitalización.

CONFLICTO LABORAL.

Mientras, en el turno de intervención de los accionistas, el malestar de los sindicatos con la dirección de la compañía por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y la falta de avances en sus peticiones en materia salarial, que ha llevado a protestas en el marco de la junta y a la convocatoria de una huelga general el próximo 19 de junio, copó gran parte de las preguntas.

Así, su intervención Gorka López del Corral, delegado sindical de ELA, consideró "completamente reprobable" la gestión por parte de la directiva de la plantilla en España, con una subida salarial de apenas el 0,7%, frente a unos beneficios y dividendos récord, que han abocado a los trabajadores a "una pérdida de poder adquisitivo el último año del 2,2%".

En su respuesta, Galán puso en valor que los 46.000 empleados de Iberdrola "son trabajadores comprometidos que demuestran cada día su satisfacción con el trabajo que están haciendo de una manera continuada en España y fuera de España" y subrayó que los datos de las encuestas prueban que en España se da apenas un 0,6% de rotación voluntaria. "Estar en barcos seguros, como el barco Iberdrola, no es un tema baladí. Y esto la gente lo aprecia", dijo.

RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE AZAGRA.

Por otra parte, la junta de accionistas respaldó la ratificación y reelección como consejero ejecutivo de Pedro Azagra, consejero delegado del grupo, así como las reelecciones de María Ángeles Alcalá Díaz, la exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación Isabel García Tejerina y Anthony L. Gardner como consejero independiente.

En junio del año pasado, Azagra, hasta entonces consejero delegado de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, fue nombrado consejero delegado del grupo, en sustitución de Armando Martínez, y consejero de la compañía, con la calificación de ejecutivo, por el procedimiento de cooptación y por el plazo que restaba hasta esta junta.

Los accionistas de la energética también votaron la ratificación y reelección de la brasileña Marina Freitas Grossi, presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible y que fue nombrada enviada especial de la COP30 para el sector empresarial por el Gobierno de Brasil, que se incorpora como consejera independiente en sustitución de Regina Helena Jorge Nunes.

Junto a estos nombramientos, la junta dio su visto bueno a los resultados del ejercicio 2025 del grupo, donde obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros, con unas inversiones de 14.460 millones de euros.

Con ello, respaldaron también el abono de un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el pasado 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025.