Galp compra una cartera de activos eólicos de 351 MW en España por cerca de 320 millones de euros

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galp ha acordado la compra de una cartera de 351 megavatios (MW) de activos eólicos 'onshore' en operación, ubicados en España, a los fondos Helia, una plataforma conjunta de Plenium Partners y Bankinter Investment, por cerca de 320 millones de euros.

Según ha informado este jueves la energética portuguesa en un comunicado, se prevé que la transacción se cierre durante el segundo trimestre de este año.

Galp ha subrayado que, mediante esta operación, reforzará su estrategia de crecimiento y diversificación en el negocio de energías renovables en el mercado ibérico.

La cartera está compuesta por 17 parques eólicos, con una fecha media de inicio de operación comercial en 2009. Operando en régimen de mercado, el conjunto de estos activos genera, en promedio, alrededor de 750 gigavatios hora (GWh) al año.

"Esta operación representa un paso relevante en la evolución de Galp como productor de energía renovable, al permitir equilibrar su cartera, hasta ahora con un claro predominio solar, con una mayor exposición a la generación eólica", ha destacado la compañía.

Con esta adquisición, la capacidad renovable instalada de Galp alcanza los 2 GW, pasando la energía eólica a representar cerca de una cuarta parte de su producción renovable total.

La compañía ha resaltado que esta transacción está alineada con sus directrices de 'capex neto' para 2025-2026, fijadas en hasta 800 millones de euros al año, en promedio.

"Esta adquisición refleja nuestra visión a largo plazo para las energías renovables: crecer de forma disciplinada, con activos de calidad, y construir una cartera más diversificada y resiliente. La complementariedad entre solar y eólico nos permite reducir la volatilidad, mejorar el perfil de producción y reforzar la creación de valor sostenible", ha afirmado Georgios Papadimitriou, vicepresidente ejecutivo de Renovables en Galp.

La unidad de negocio de Renovables de Galp está centrada en el desarrollo, construcción y operación de activos de generación de electricidad renovable, con especial foco en la Península Ibérica. Galp es actualmente uno de los principales operadores ibéricos de energía solar fotovoltaica, con 1,7 GW de capacidad instalada en Portugal y España.

Galp tiene en construcción más de 350 MW de proyectos solares y de baterías, con entrada en operación prevista hasta finales de 2026.