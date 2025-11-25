GAM duplica beneficios hasta septiembre, con 5,1 millones, y factura un 6% más

Archivo - Sede de General de Alquiler y Maquinaria (GAM) en Asturias - GAM - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

General de Alquiler de Maquinaria (GAM), multinacional española especializada en servicios integrales para la industria, obtuvo un beneficio neto de 5,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por dos (+91%) las ganancias de 2,7 millones registradas en el mismo periodo de 2024.

La cifra de negocios se incrementó un 6% en los tres primeros trimestres de 2025 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 233,4 millones de euros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Todo ello se ha producido acompañado de una reducción "sustancial" de la inversión, tal y como ha explicado la compañía.

Asimismo, su beneficio operativo (Ebit) hasta septiembre fue de 21,1 millones de euros, un 27% más que el año pasado, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 64,8 millones, un 10% más que en el acumulado hasta el noveno mes de 2024.

GAM ha destacado que cuenta con una cartera contratada superior a 243 millones de euros correspondiente a negocio recurrente de largo plazo, con una tasa de renovación de contratos a su vencimiento por encima del 90%, lo que convierte esta línea de actividad en la de mayor previsión de crecimiento.