GameStop solicita a los accionistas multiplicar por 2,5 sus acciones en plena OPA por eBay

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -
GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo protagonista en 2021 de la fiebre de las acciones 'meme', pedirá en su próxima junta general de accionistas aumentar hasta 2.500 millones de acciones el límite de títulos para emitir, en medio de la oferta de adquisición lanzada para hacerse con el 100% de eBay.
La compañía cuenta hasta ahora con una capacidad máxima de emisión de 1.000 millones de acciones, algo que quiere elevar concretamente hasta las 2.505 millones, de las que 5 millones corresponderían a acciones de capital social preferente y el resto ordinarias, según un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Por el momento, GameStop mantiene unos 448 millones de títulos en circulación y, descontado aquellos que ya están comprometidos, tiene capacidad para emitir otros 268 millones, lo que busca incrementar al tiempo que continúa la oferta sobre eBay.
"También solicitamos su aprobación para aumentar nuestro número de acciones autorizadas. Consideramos que nuestro capital es valioso y no tenemos intención de emitir nuevas acciones a la ligera. Una reserva de acciones autorizadas garantiza que GameStop pueda actuar con decisión cuando surja la oportunidad adecuada", reza el comunicado firmado el consejo de administración.
GameStop ha presentado una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en 55.500 millones de dólares (47.335 millones de euros) para hacerse con eBay.
Por su parte, el consejo de administración de eBay rechazó la oferta de compra planteada por GameStop al considerar que la propuesta de la cadena de tiendas de videojuegos "no es ni creíble ni atractiva". A pesar de ello, el presidente y consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha amenazado con hacer hostil la OPA y trasladar directamente a los accionistas de eBay la propuesta.