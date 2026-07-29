Archivo - La ganadería española afronta una creciente presión sobre los precios en 2025-2026, según Agrifood. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ganadería española afronta una "creciente presión" sobre los precios y un escenario "más exigente", según los datos de 2025 y los primeros meses de 2026 que recoge el informe de Agrifood Comunicación y AgroBank, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea.

El estudio revela que España lidera la producción y la exportación de carne de cerdo en Europa con márgenes históricos en avicultura y bate récords en Asia.

Sin embargo, el vacuno acumula una caída de exportaciones sin precedentes, el lácteo encadena meses de precios a la baja y la peste porcina africana aguarda como una amenaza con consecuencias.

PRIMER PRODUCTOR Y EXPORTADOR EUROPEO DE CERDO

El porcino representa el 40% de toda la producción ganadera española y ha consolidado a España como primer Estado miembro productor de la Unión Europea (UE), con más de 5 millones de toneladas anuales y como primer exportador europeo.

De hecho, estos datos facilitan el entendimiento de la dimensión global del mercado, ya que, China, el mayor importador mundial con unas 10 millones de toneladas anuales. Además, produce y consume en solitario cerca del 50% de toda la carne de cerdo del mundo, con 59,5 millones de toneladas de producción y alrededor de 60 millones de consumo.

En este contexto, los datos de comienzos de 2026 reflejan una expansión en los mercados asiáticos, duplicando las exportaciones españolas a Filipinas con respecto al año anterior, las de Japón crecieron un 50% y las de China avanzaron un 25%.

Además, España cuenta con una "palanca competitiva" al ser el primer productor de piensos de la UE, con 40 millones de toneladas anuales.

Con todo, el mercado acusa una presión de precios, ya que, los canales de cerdo blanco cotizan en torno a 160 euros/100 kg, unos 50 euros por debajo de la media del periodo 2021-2025, como consecuencia de la reducción de exportaciones comunitarias.

También, la sombra sobre el conjunto del sector la ha proyectado la Peste Porcina Africana (PPA), cuya presencia en Cataluña mantiene en alerta máxima a los productores.

EL VACUNO Y EL LÁCTEO "CONDICIONADOS"

Por su parte, el sector vacuno español ha experimentado un "desplome" de las exportaciones de animales vivos, que cayeron un 80%entre enero y abril de 2026 respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 25.134 a apenas 4.956 toneladas.

La "paradoja" es que España sigue siendo el cuarto productor europeo de carne de vacuno, con 713.590 toneladas en 2024 y 6,8 millones de cabezas en censo. De hecho, la UE en su conjunto logró en 2025 un balance comercial récord de 2.396 millones de euros (exportaciones de 5.025 millones frente a importaciones de 2.629 millones).

Las perspectivas para el vacuno han apuntado a una recuperación lenta, condicionada por la necesidad de reactivar las exportaciones de animales vivos y por la presión de un consumidor que sigue inclinándose hacia carnes de menor precio.

Paralelamente, en el sector lácteo, el dato "más impactante" que ha resaltado el informe ha sido la caída del precio de la mantequilla en Europa, que pasó de 740 euros/100 kg hace un año a 383 euros en 2026, prácticamente a la mitad y rozando el precio de intervención que fija la PAC.

El estudio ha señalado que 2025 fue un año "muy malo" en cotizaciones para el conjunto de los productos lácteos europeos, con una ligera remontada solo al inicio de 2026.

En España, la leche cruda de vaca se ha situado en 46,31 euros/100 kg en mayo de 2026, muy lejos de los 58 euros de máximos históricos de 2022, y ello en un sector que no deja de concentrarse, ya que en el último año desaparecieron casi 600 explotaciones de vacuno de leche, quedando 8.599 ganaderías en toda España.

En definitiva, el informe ha anticipado que esta concentración seguirá acelerándose y prevé que las explotaciones que logren escala suficiente y alta tecnificación serán las que soporten la presión de precios.

Mientras el sector en su conjunto deberá mirar a la exportación de productos de mayor valor añadido, como quesos y mantequilla, para compensar la debilidad del mercado de leche líquida.