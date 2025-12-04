Garamendi dice que en Euskadi "faltan empresarios" y lamenta que se les ponga "cada día más problemas"

Garamendi ha participado en la entrega de los premios Ajebask - EUROPA PRESS

VITORIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que en España, y "especialmente" en Euskadi, "faltan empresarios", por lo que se ha lamentado de que a este colectivo, según ha dicho, se le pongan "cada día más problemas", entre los que ha citado la burocracia y el sistema impositivo.

Garamendi ha intervenido este jueves en Vitoria-Gasteiz en la entrega de la 24ª edición de los premios de Ajebask, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, que han recaído en Jon Eñaut Etxeguren, Víctor Mayoral y Juan Antonio Sánchez Corchero.

El acto, celebrado en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz ante la presencia de más de 200 invitados, ha contado con la presencia del diputado general de Álava, Ramiro González; el director de Juventud y Emancipación Gobierno Vasco, Adrián López; el tercer teniente de alcalde, Cesar Pérez de Landa; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.

En su intervención, el presidente de la CEOE ha afirmado que es necesario "poner en valor" la labor de los empresarios y reivindicar con "orgullo" la contribución que realizan al conjunto de la sociedad.

En este sentido, ha asegurado que en España, y "especialmente" en Euskadi, "faltan empresarios", por lo que se ha lamentado de que a este colectivo, según ha dicho, se le pongan "cada día más problemas", entre los que ha citado la burocracia y el sistema impositivo. Asimismo, ha subrayado que también son necesarios más trabajadores para cubrir las necesidades de sectores como el de la ciberseguridad, la hostelería, la construcción y el transporte.

Además de referirse al contexto actual y a los retos derivados de la digitalización, la sostenibilidad y los cambios geopolíticos, ha aludido a la complicada situación que debieron afrontar los empresarios durante los años del terrorismo de ETA. En este sentido, ha cifrado en 45 el número de empresarios asesinados por ETA, en 50 el número de secuestrados, y en más de 10.000 a los extorsionados por la desaparecida banda.

El evento de Ajebask ha tenido un carácter solidario, ya que Ajebask se ha sumado a la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja-Gurutze Gorria.

PREMIADOS

En esta ocasión se han entregado tres galardones correspondientes a tres categorías diferentes: 'Joven Empresario de Álava', 'Innovación Empresarial' y 'Trayectoria Empresarial'.

El galardón correspondiente a 'Joven Empresario de Álava' ha recaído en Jon Eñaut Etxeguren, de Etxeguren Zerbitzuak, una empresa que desde su creación ha evolucionado hacia el ámbito industrial y que en la actualidad ofrece servicios de electricidad, ingeniería, calefacción industrial, frío industrial, climatización y movimiento de maquinaria.

El premio 'Joven Empresario/a a la Innovación', ha sido para Víctor Mayoral, de la empresa Alias Robotics Mayoral Vilches. Este ingeniero por partida doble -dos carreras de ingeniería realizadas simultáneamente- y doctor en Ciberseguridad Robótica por la Universidad de Klagenfurt (Austria), fue reconocido en 2017 como uno de los 'Diez menores de 35 más innovadores de España' por MIT Technology Review.

La distinción correspondiente a la 'Trayectoria empresarial' ha recaído en Juan Antonio Sánchez Corchero, de las empresas Instituto Europa, Grupo Aspasia y Cars&Caravans, por su carácter "eminentemente emprendedor" y por su "amplia experiencia" en el ámbito del asociacionismo empresarial, ya que además de sus más de dos décadas en los órganos de gobierno de SEA, forma parte de la Junta Directiva de CEOE y la Comisión Ejecutiva de Confebask.