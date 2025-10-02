El gasto de los turistas internacionales en España supera los 92.400 millones hasta agosto, un 7,1% más

En los siete primeros meses de 2025 han llegado a nuestro país casi 66,8 millones de visitantes internacionales, un 3,9% más

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gasto total de los turistas internacionales ascendió a 92.463 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en estos ocho primeros meses de 2025, la cifra rozó los 66,8 millones, con un crecimiento del 3,9% en relación al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y agosto, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total), seguido de Alemania (11,6%) y Francia (9,1%). Por otro lado, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (18,3% del total), Canarias (17,6%) y Baleares (16,8%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los ocho primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 13,2 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con casi 9,2 millones y un incremento del 0,1%), y Alemania (con más de 8,2 millones y un 2% más).

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))