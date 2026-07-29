La Generación Z lidera los viajes de verano y dispara el teletrabajo en vacaciones, según Allianz

Archivo - Varias personas con maletas, en la estación de Sants, a 8 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 80% de los jóvenes pertenecientes a la Generación Z prevé salir de vacaciones durante el presente periodo estival, convirtiéndose en el grupo demográfico con mayor disposición a viajar, según el estudio Global Travel Confidence Index, publicado este miércoles por la firma de asistencia y seguros de viaje Allianz Partners en colaboración con la consultora de investigación de mercados Ipsos.

El informe, desarrollado a partir de una muestra representativa de 11.010 usuarios distribuidos en diez mercados clave -España, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, India, Italia, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos-, sitúa la intención de viaje de los nacidos entre finales de los noventa y el inicio de los años 2010 por encima del resto de tramos de edad.

En concreto, la Generación Z supera a los millennials (76%), a la Generación X (71%) y a los boomers (67%).

CONVERGENCIA ENTRE TRABAJO Y OCIO

Más allá del volumen de desplazamientos, la investigación pone de manifiesto una transformación estructural en los patrones de consumo turístico.

El 44% de los integrantes de la Generación Z afirma que alargará la duración de sus estancias para simultanear compromisos profesionales y periodos de descanso, una fórmula que se sitúa 12 puntos porcentuales por encima de la media global del conjunto de los viajeros (32%).

Esta flexibilidad en la calendarización de los viajes implica trayectos con fechas de regreso abiertas, itinerarios de múltiples paradas y una alta dependencia de equipos informáticos y dispositivos móviles durante los desplazamientos fuera de la residencia habitual.

Como consecuencia, el riesgo de incidencias asociadas a asistencias médicas a larga distancia, extravío de equipaje de trabajo o interrupciones de estancia se incrementa sustancialmente en comparación con los esquemas vacacionales tradicionales.

Ante esta mutación en los hábitos del consumidor, el sector asegurador está reorientando sus pólizas para ofrecer coberturas modulares adaptables a periodos prolongados e itinerarios dinámicos.