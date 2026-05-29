El Gobierno abona 1.081 millones a 98.049 agricultores y ganaderos afectados por las borrascas

Archivo - Campo de pasto, a 17 de junio de 2024, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a abonar 1.081.235,63 euros en ayudas extraordinarias a 98.049 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que sufrieron daños como consecuencia del tren de borrascas ocurrido entre los meses de enero y febrero.

En concreto, se trata del primer pago de las ayudas aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 5/2026, destinadas a los productores que figuraban en el primer listado de potenciales beneficiarios y que ya han formalizado la aceptación expresa y firmado la declaración responsable de los daños.

A este respecto, desde el Ministerio han destacado que con estas ayudas se responde a un episodio de "especial gravedad" por fenómenos climáticos sucesivos, los cuales dejaron precipitaciones acumuladas de más de 4.400 litros por metro cuadrado en zonas como la sierra de Grazalema (Cádiz).

Asimismo, el Ministerio ha publicado la orden APA/530/2026 para "garantizar la compatibilidad" de las ayudas con la normativa comunitaria, una medida con la que buscan "proporcionar la máxima seguridad jurídica y agilidad" en el despliegue y cobro de las indemnizaciones.

Así, la institución ha confirmado que publicará mañana sábado en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el apartado sobre la consulta pública de ayudas extraordinarias, el primer listado de los 98.049 agricultores y ganaderos que reciben este pago.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha avanzado que los pagos continuarán en las próximas semanas al resto de beneficiarios siguiendo este mismo procedimiento.