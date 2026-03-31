El Gobierno adjudica 19 millones para investigación en semiconductores y desarrollo de chips cuánticos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). Este foro es u - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de 19 millones de euros en el marco de la Empresa Común de Chips de la Unión Europea (Chips JU), el instrumento de la UE para impulsar la industria de semiconductores en Europa a través de programas de investigación, innovación y fabricación de chips.

Por una parte, se han aprobado 6,5 millones de euros para financiar la participación española en cinco líneas piloto cuánticas, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de chips cuánticos.

En concreto, la Chips JU aportará cerca de 8 millones de euros adicionales para los participantes españoles y, además, las empresas participantes contribuirán también al proyecto en función de su tamaño, en torno a 1,5 millones de euros, lo que supone una inversión total de 16 millones de euros en nuestro país destinada al desarrollo de chips cuánticos.

El problema actual de la tecnología cuántica, según el Ministerio de Óscar López, "es que fabricar los chips es extremadamente difícil y caro".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha apuntado que estas líneas piloto sirven "para probar, validar y estabilizar los procesos de fabricación de modo que los chips sean fiables, reproducibles y tengan menos tasa de fallos".

Así las cosas, el objetivo último es que Europa pueda comercializar este tipo de chips. El principal atractivo de estas líneas piloto es que son de acceso abierto, lo que permitirá a startups, pymes, universidades y grandes empresas europeas utilizarlas.

Las entidades beneficiarias comprenden tanto organismos de investigación como empresas. Entre las líneas piloto cuánticas, el principal adjudicatario es la Fundación Tecnalia Research and Innovation, que recibe 2.241.056,25 euros para el proyecto 'Direqt', seguida del Instituto IMDEA Nanociencia (922.650,00 euros, también en 'Direqt'), del ICFO (649.907,00 euros en 'P4Q' y 749.710,00 euros en 'Q-Planet SGA1') y de la Universidad Carlos III de Madrid (437.304,38 euros en 'Direqt9).

PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR PRIVADO

Asimismo, el Gobierno ha aprobado la adjudicación de más de 12,3 millones de euros a 36 proyectos de I+D de entidades privadas españolas, desde pymes hasta grandes empresas, también en el marco de la Chips JU.

Los proyectos financiados abordan los principales retos tecnológicos e industriales de Europa, destacando áreas clave como la ciberseguridad, la computación de alto rendimiento (HPC), la fabricación sostenible y el desarrollo de procesadores basados en 'RISC-V', entre otros.

Los 36 proyectos van a recibir 12,3 millones de euros por parte de España, 13,1 millones por parte de la Chips JU y en torno a 20 millones de las aportaciones de las empresas adjudicatarias.

Los principales proyectos privados de I+D son: 'Turandot' de Quintaurlis España (2.531.250 euros), 'Turandot' de Openchip Software Technologies (1.133.625 euros) y 'Shift2SDV' de Avant Studio Proyectos (1.147.407 euros), entre ellos.

Con todo, estas dos actuaciones complementan otras ya aprobadas previamente dentro del paraguas de la Chips JU, como la línea piloto de fotónica integrada, que supuso una inversión pública de más de 66,5 millones de euros con un impacto en España por encima de los 133 millones, y la convocatoria 'Centros de Competencia' con una subvención de 8 millones.