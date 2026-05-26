Gobierno adjudica el nuevo canal de TDT a SIETE, administrada por Varela Entrecanales, por 15 años renovables

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). El G - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la licencia para un nuevo canal en abierto y para todo el territorio nacional de TDT a SIETE (acrónimo de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL), la empresa administrada por Andrés Varela Entrecanales y vinculada al grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. La otra compañía que aspiraba a hacerse con la licencia para el nuevo canal de televisión en abierto era Mediaset, que ya cuenta con ocho licencias en España.

El Consejo de Ministros, a propuesta de Óscar López, aprobó el 14 de octubre 2025 convocar el concurso público para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de una licencia para la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT), en régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional.

El Gobierno tenía que resolver el concurso en un plazo máximo de un año desde su publicación. Finalizado el procedimiento, la licencia se formaliza en documento administrativo por el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelve el concurso.

La duración de la licencia será de quince años y será susceptible de renovación por el mismo plazo, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley 13/2022, de 7 de julio.

Según señaló Transformación Digital, esta licitación la exige el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal.

El objeto de adjudicación del concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5. El concurso se rige por lo previsto en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Con esta convocatoria, el Gobierno perseguía "aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada". También busca "fomentar la innovación tecnológica y ofrecer servicios de TDT de mayor calidad".