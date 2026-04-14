El Gobierno aprueba una inversión de 724 millones para la compra de vehículos autobastidores

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en el acto entrega de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' al Ejército de Tierra. En la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Almería. A 16 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha dado luz verde en Consejo de Ministros a una inversión de 723.940.353 euros para el suministro de vehículos autobastidores de 1.500 kg de carga útil de alta movilidad táctica en todo terreno destinados al Ministerio de Defensa, enmarcado dentro de un nuevo acuerdo marco.

Este acuerdo busca el reforzamiento de al capacidad estratégica del Ejército y, a través de instrumento "Acción por la Seguridad de Europa" (SAFE), añade una adenda que contempla la participación de Portugal en el suministro de los vehículos.

Esta inversión contará con una duración estimada de cuatro años a partir de su formalización, con posibilidad de ser prorrogada hasta otros dos años más.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado otro acuerdo marco para la realización de prácticas de simulador de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio por un valor toral de 15.626.860 euros.

En este caso, la inversión aspira a mantener la instrucción exigida al personal de vuelo, tripulantes y personal de mantenimiento, perteneciente a las diferentes Unidades Aéreas del Ejército. Su duración estimada será de dos años, prorrogable otro año más.