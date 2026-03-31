El Gobierno aprueba nuevas inversiones en materia de desarrollo rural por 12,8 millones

Tractor en campo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto por valor de 12,8 millones de euros con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' en materia de desarrollo del medio rural.

El programa 'Desarrollo del medio rural' se encarga de financiar actuaciones para generar condiciones adecuadas que permitan que el medio rural sea "vivo, dinámico y poblado" y que resulte atractivo para los jóvenes, las mujeres y el talento, favoreciendo el relevo generacional y la revitalización de la actividad agraria.

Así, se prevé que las cuantías anuales de los nuevos expedientes asciendan a 1.422.300 de euros para 2026, a 5.857.078,84 de euros para 2027, a 5.508.777,82 de euros para 2028 y 1.400.000 de euros para 2029. El total asciende a 12.765.856,66 de euros.

Para 2027, 2028 y 2029 se calculan unas nuevas necesidades de 5.857.078,84; 5.508.777,82; y 1.400.000 de euros, respectivamente. Para el próximo año y el siguiente ya se han retenido 2.381.795,20 y 24.200,00 de euros, respectivamente.