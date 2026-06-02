El Gobierno autoriza la tramitación de urgencia de ayudas a la hostelería ante el alza de costes por Ormuz

Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto destinado a regular la concesión directa de ayudas para el sector de la hostelería como respuesta al incremento de los costes energéticos que afectan a las empresas turísticas, especialmente tras el impacto por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Tal y como consta en las referencias del Consejo de Ministros, este procedimiento implicará la reducción a la mitad de los plazos administrativos, la supresión del trámite de consulta pública previa y la limitación a siete días de los periodos de audiencia e información pública.

Así, la tramitación urgente permitirá agilizar la aprobación de la norma y la puesta en marcha del procedimiento de ayudas en 2026.

El Real Decreto tiene como finalidad promover la modernización de los equipos en establecimientos hosteleros, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción del consumo y de los costes operativos, así como el refuerzo de la competitividad del sector turístico. Esta decisión se adopta al amparo del artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Con estas medidas, se busca una respuesta "rápida y eficaz" para mitigar el impacto de los costes energéticos en la industria turística, según destaca el texto.