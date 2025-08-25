Gobierno y Azti inician la campaña Juvena para estudiar el estado de las anchoas jóvenes en golfo de Vizcaya

Archivo - Ministerio de Agricultura y Pesca analiza el estado de los hábitats de los fondos marinos en el Golfo de Bizkaia - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con Azti, ha comenzado la campaña Juvena 2025 para estudiar las formas juveniles de anchoa en el golfo de Vizcaya, mediante la que, durante un mes, se analizará la abundancia y la situación biológica de la especie, así como de las condiciones ambientales, para estimar el posterior volumen de pesca óptimo.

Según ha informado el Gobierno central en un comunicado, los científicos de la Fundación Azti son los responsables del desarrollo y supervisión de los trabajos que durante un mes se realizarán a bordo del buque oceanográfico Emma Bardán, que partió este domingo desde el puerto de Pasaia, en Gipuzkoa.

La campaña Juvena, "de relevancia para la flota española de cerco", ha precisado el Ministerio, analizará "las condiciones hidrográficas, de abundancia y distribución de los componentes del ecosistema pelágico relevantes para comprender la dinámica del proceso de reclutamiento". También recabará información sobre "la distribución y abundancia de predadores superiores, como mamíferos y aves marinas, las actividades humanas y basuras marinas", ha añadido.

Tal y como ha explicado el Ministerio, los científicos pretenden avanzar en el conocimiento de las especies mesopelágicas del golfo y en la puesta a punto de metodología acústica de banda ancha para discriminación de especies y tallas de especies pelágicas.

Para evaluar las extistencias pelágicas, se emplearán ecosondas y pescas para la identificación de las especies y obtención de datos biológicos. Los estudios de ecología se realizarán con plancton y columna de agua, y se completarán con la observación de depredadores superiores e información sobre basuras marinas. Los resultados del estudio, ha dicho el Ministerio, "son considerados de gran relevancia para predecir el nivel de reclutamiento de anchoa en el golfo de Vizcaya".

La campaña responde a diferentes compromisos adquiridos a nivel internacional y forma parte del Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero, cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

El estudio de la pesquería de la anchoa en el golfo de Vizcaya se remonta a 1987, y la campaña Juvena se realiza desde 2003 de manera ininterrumpida, ha explicado.