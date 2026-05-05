Gobierno convoca ayudas de 4,3 millones para las organizaciones profesionales agrarias más representativas

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el Secretario General de COAG-IR, Miguel Padilla Campoy, el presidente de ASAJA, Pedro Barato Triguero, el cordinador estatal de UdU, Luis Cortés Isidro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto la convocatoria de ayudas por 4,3 millones de euros para la realización de actividades de representación y colaboración ante las instituciones agrarias de la Unión Europea y estatales por parte de las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

En concreto, esta convocatoria, que ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estipula que serán beneficiarias de estas ayudas directas las organizaciones declaradas más representativas en el ámbito estatal, de acuerdo con lo estipulado en la disposición adicional sexta de la ley 1/2025 de 1 de abril.

En la actualidad, las organizaciones profesionales agrarias son la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU).

De esta forma, las organizaciones agrarias podrán solicitar estas subvenciones desde este miércoles hasta el próximo día 27 de mayo inclusive.